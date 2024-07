Celine Dion malata farà un miracolo sul palco delle Olimpiadi 2024 | Se non potrò camminare striscerò ma non mi fermerò Mi vedo ancora a ballare e cantare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le ultime parole del documentario commovente di Prime Video “Io sono:” pronunciate dall’artista stessa sono state profetiche: “Mie ho sempre un piano B e C, sapete? Sono fatta così, se non posso correre, camminerò Se nonma non mi!”. E così sarà. A Parigi è tutto pronto per la sfarzosa cerimonia di apertura dell’apertura dei giochi olimpici e proprio su quel, venerdì dalle ore 19:30, dovrebbe avvenire un piccolo. Il ben informato Variety, infatti, si è sbilanciato: “Segnerà la prima esibizione della leggenda del pop da quando ha interrotto il suo tour e si è allontanata dai riflettori, dopo che le è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida nel dicembre 2022”.