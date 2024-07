Cavallette in Emilia Romagna | fino a quanto rimborsa la Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 – Un’estate difficilea questo momento per le aree frutticole e viticole della, soprattutto in, l’invasione delleha danneggiato sensibilmente le coltivazioni e ha reso necessario l’intervento dellaper sostenere i Comuni colpiti.vieneto Gli interventi per l’individuazione delle “grillare”, i luoghi dove questi insetti nidificano, saranno sostenuti con un rimborsoal 50% del costo che i Comuni colpiti pagheranno direttamente o attraverso gli agricoltori professionali per l’esecuzione degli interventi insetticidi localizzati. Infatti, le grillare vengono trattate con un insetticida biologico per l’impiego contro lesui campi di erba medica. L’utilizzo di questi strumenti biologici è stato autorizzato dal ministero della Salute.