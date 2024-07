Bimba di 8 anni violentata dal vicino di casa 40enne | fermato I genitori | L’ha attirata con i dolci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione a un fermo emesso dal pubblico ministero della Procura di Roma nei confronti di unmarocchino indagato per violenza sessuale aggravata ai ddi una bambina di 8. Le indagini sono iniziate a seguito della denuncia deidella bambina, che aveva loro confidato di vivere in uno stato di ansia perenne per via degli strani comportamenti deldi. Gli abusi – I primi risalgono al giugno dell’anno scorso, quando l’uomo ha convinto la piccola ad entrare nella sua abitazione dopo averle offerto dei. Una volta rimasto solo lei, l’aggressore l’avrebbe molestata pesantemente.