Almanacco del 24-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)del giorno è martedì 23 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Brigida Betty al nome tipicamente celtico viene dal irlandese Brigade nome della dea del fuoco della poesia della saggezza significa persona e Celta splendida meravigliose ci dice Troppa fortuna invidia raduna i nati di oggi Massimo Boldi Edoardo Bennato Daniel Radcliffe noi facciamo gli auguri a Mara e Fausta buona giornata anche ad Alice Francesco e Fabio salutiamo anche Antonello Viaggio nel tempo che ci porta il 23 luglio ma del 1972 quando viene messo in orbita il primo satellite landsat i dati raccolti verranno utilizzati per lo so l’ambiente di risorse dei cambiamenti naturali artificiali e venuti sulla superficie terrestre 23 luglio 1985 Andy Warhol fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore International amica Mille 23 luglio 1986 invece a Londra il ...