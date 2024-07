Traffico Roma del 23-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto mattinata dei disagi quella di oggi lungo la tangenziale est che resta chiusa per accertamenti tecnici fino a cessate esigenze verso San Giovanni divieto di circolazione da via della Batteria Nomentana Largo Settimio Passamonti con deviazione obbligatoria sul vecchio tracciato in direzione dello Stadio Olimpico chiusura l’altezza di Largo Settimio Passamonti cono di transito su viale dello Scalo di San Lorenzo e sulla laterale sul tratto Urbano della A24 riaperto invece l’ingresso per la tangenziale in direzione di San Giovanni e precedentemente chiuso si chiamano però ancora code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale e rallentamenti e code anche lungo il Grande Raccordo Anulare sulle due carreggiate tra Casilina e Pontina Aurelia in coda dal verso piazza e la polizia locale segnala incidente Concorde su via Casilina nei pressi di viale ...