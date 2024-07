Torino Vanoli | Duvan Zapata si merita la fascia da capitano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Paolocita Arrigo Sacchi per descrivere la sua idea di calcio. “Mi disse che le squadre sono un’orchestra. Ha ragione e io devo cercare di mettere insieme gli strumenti senza farli stonare“. Queste le parole del nuovo tecnico delnella conferenza stampa a Pinzolo. Sarà l’esordio per lui in una panchina di Serie A ma crede che “la pressione fa parte di una mentalità vincente” e dice di amare le sfide. “In Russia mi sono trovato nel capitolo più brutto e dura ancora oggi – dice in proposito dell’esperienza allo Spartak Mosca -, qui al Toro c’è una grande storia ed è una bella responsabilità. Voglio sempre conoscere la storia del club dove alleno, la prima cosa che ho chiesto alla società era di andare a Superga. Quando sono arrivato mi ha trasferito una sensazione incredibile. Quando si parla di Toro si parla di magia”.