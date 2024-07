Taremi ha già l’Inter nel sangue In gol anche con la Pergolettese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Secondo test alle spalle perdi Simone Inzaghi: dopo il 3-2 contro il Lugano, altro successo (2-1) con la, formazione che milita in Serie C. Comune denominatore:-gol. L’iraniano, dopo aver sfornato un assist e una doppietta contro gli svizzeri (rigore e bel pallonetto), si è ripetuto ad Appiano Gentile contro la formazione cremasca. Già tre reti in due partite: calcio d’estate, ma feeling già buono tra l’iraniano arrivato a parametro zero dal Porto e gli schemi di Simone Inzaghi. In campo ancora Josep Martinez tra i pali, Bisseck braccetto di destra nel collaudatissimo 3-5-2 (schieratodai gialloblù), Asslani in regia affiancato da Mkhitaryan e, per la prima volta, da Zielinski: esordio in nerazzurro per il polacco che ha giocato tutto il primo tempo. Qualche tocco e qualche giocata, una conclusione, condizione ancora da trovare.