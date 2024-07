Stop dei voli all’aeroporto di Catania per l’eruzione dell’Etna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

di martedì 23 luglio 2024 ha portato alla chiusura dell'aeroporto die allodei. La nube di diversi chilometri che si è levata dal cratere centrale ha causato la cancellazione di molte partenze, mentre gli aerei in arrivo sono stati dirottati verso gli altri scali dell'isola. Il gigante ha iniziato a borbottare in mattinata, con un evento parossistico che ha provocato boati udibili a chilometri di distanza. I tremori dei condotti magmatici rilevati dall'Ingv e dall'Osservatorio Etneo confermano che la fase eruttiva è in corso ed è difficile prevedere quando si fermerà. Il comunicato dell'aeroporto etneo La Sac Service, che gestisce le operazioni dell'Aeroporto di– Fontanarossa, il quinto in Italia per numero di passeggeri, ha comunicato sui social la chiusura dello scalo.