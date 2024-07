Soldi alle Associazioni Torna Restart nel Cratere

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) L'Aquila - Il Comune dell'Aquila ha pubblicato un avviso destinato a incentivare l'attrattività turistica e la rinascita culturale del territorio colpito dal sisma del 2009. Il programma, denominato "Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del," è parte integrante delle iniziative del progettoe mira a sostenere istituzioni eculturali di rilevanza nazionale. Queste organizzazioni devono essere riconosciute dal Ministero della Cultura e beneficiare dei finanziamenti del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fus) e dalla legge 220/2016 per il settore cinema. L'avviso è stato approvato tramite determinazione dirigenziale del settore AQ "Progetti speciali per la rinascita, programma, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC.