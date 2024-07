Ritiro Biden Harris e il piano B | tutte le domande dei dem

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – E’ lunga la lista degli interrogativi aperti dalla clamorosa rinuncia alla rielezione di Joeche ha lasciato i democratici in una situazione senza precedenti della storia moderna, cioè nella posizione di dover andare verso unB, cioè un nuova nomination per la Casa Bianca a meno di un mese dalla convention e a poco più di tre mesi dall’Election Day. Le regole del partito democratico forniscono la risposta ad alcune di queste, mentre per altre bisognerà ancora aspettare gli sviluppi politici ed eventuali ricorsi legali per avere delle risposte, ricorda Nbcnews, che fornisce una lista di questi interrogativi. No, perché il partito democratico ha regole diverse da quello repubblicano, che invece vincola i delegati a votare alla convention per il candidato per il quale sono stati eletti alle primarie.