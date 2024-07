Quattro consigli per leggere sotto l’ombrellone | la narrativa internazionale per l’estate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il canto del profeta, di Paul Lynch (traduzione di Riccardo Duranti; 66thand2nd), è un angosciante e non così distopico romanzo che proietta il lettore in un’originale flashforward (senza ritorno) da fine del mondo. Siamo in Irlanda: due anni dopo essere salito al potere, l’autoritario National Alliance Party ha approvato l’Emergency Powers Act, conferendo poteri illimitati a un corpo di polizia segreta: il Garda National Services Bureau. In questo scenario si muove la famiglia della biologa Eilish Stack, alla cui casa, un giorno come gli altri, bussano alla porta agenti della polizia segreta per cercare il marito, vicesegretario del sindacato degli insegnanti.