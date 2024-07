Pentathlon orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Da giovedì 8 a domenica 11 agosto ilmoderno sarà protagonista alledi: si tratterà delle ultime gare della storia dello sport del soldato con la presenza dell’equitazione. Si assegneranno due titoli: individuale maschile ed individuale femminile. L’Italia sarà presente con il contingente massimo: due uomini e due donne rappresenteranno il Bel Paese, ovvero Giorgio Malan, Matteo Cicinelli, Elena Micheli ed Alice Sotero. Gli atleti della stessa Nazione, quindi anche gli azzurri, saranno inseriti in semifinali diverse. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.