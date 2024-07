Osimhen-PSG De Laurentiis ha inviato un messaggio chiaro ai parigini

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Dehaunal PSG per la trattativa. Il patron fissa il prezzo a tre cifre, pronto Lukaku come sostituto. Aurelio Dealza il muro per Victor. Il presidente del Napoli haunal Paris Saint-Germain: il bomber nigeriano non si muove se non alle sue condizioni. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli della trattativa e le richieste del patron azzurro.di Deal PSG “Victor ha voglia di aria nuova, d’accordo, ma fino a quando Al-Khelaifi non soddisferà le richieste di De, la storia non si sbloccherà”, scrive il quotidiano. La posizione di ADL è ferma: “Adl vuole che l’affare sia a tre cifre, ben oltre i 100 milioni per intenderci.