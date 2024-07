Oaktree un obiettivo per la difesa La volontà dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) La proprietà americanaappena entrata a far partesta imponendo la suasul mercato nerazzurro. La dirigenza la segue, Luca Marchetti dà dettagli sulla situazione su TMW Radio.– Il mercatoè in fermento, soprattutto dopo l’infortunio di Tajon Buchanan con il Canada. Serve un rinforzo in, uno dei nomi è quello di Ricardo Rodriguez. Luca Marchetti ha spiegato la situazione: «Se voleva prenderlo, lo aveva già preso perché è svincolato. Se non lo ha ancora preso è perché è in corso una discussione interna tra il management, l’allenatore eper capire la soluzione migliore. Credo si voglia andare su dei giovani futuribili, questa è la politica di. Non è per ora una necessità tecnica per l’Inter avere un difensore in più, mancherebbe un esterno.