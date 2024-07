Lukaku colpo di scena clamoroso | il gesto è eclatante

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 23 luglio 2024) Romelu, ildiè davvero: ildel bomber belga è eclatane e spiazza davvero tutti Romeluè in attesa di conoscere il suo futuro. O, meglio, il centravanti belga ha già scelto il suo nuovo club, attende di fatto solo il via libera. Si tratta del Napoli, perché l’ex Roma vuole tornare a lavorare sotto la guida di Antonio Conte, il “miglior allenatore che abbia mai avuto” ipse dixit. Si è promesso al tecnico salentino, ha rifiutato le offerte dagli altri club ed aspetta ora solo di poter prendere il primo aereo per Napoi – magari con direzione Castel di Sangro – per indossare la maglia azzurra ed iniziare la nuova avventura.