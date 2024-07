Le parole del figlio di George Soros su Kamala Harris | ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "È tempo per tutti noi di unirci attorno ae battere Donald Trump. È la candidata migliore e più qualificata che abbiamo. Lunga vita al sogno americano". Con questo post pubblicato su X, Alexanderdi, scende ufficialmente in campo per le elezioni americane e si schiera - senza troppi giri di- a fianco del Partito democratico. L'obiettivo, neanche a dirlo, è impedire la rielezione alla Casa Bianca del candidato dei Repubblicani. Tale padre, tale. Alexander (37 anni) è ildel miliardario di origini ungheresi, noto sopratper i finanziamenti alle Ong che trasportano i migranti nel nostro Paese. E non è un caso che tra i primi a commentare l'endorsement aci sia proprio il vicepremier Matteo Salvini, che su Facebook ha commentato: "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei".