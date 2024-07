La lunga notte di Scampia dopo il crollo alla Vela Celeste | in centinaia non possono rientrare a casa Rabbia di Saviano Geolier | Abbandonati non ci sono più lacrime

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) Il giornoildiresta il dolore di chi ha perso un caro tra i due morti, o di chi ha qualcuno tra i 13 feriti (di cui due bambine, gravissime, ricoverate al Santobono).le persone evacuate, di cui almeno 300 minori,il cedimento del btoio al terzo piano che ha coinvolto anche il primo e secondo livello, causando la tragedia. Monta la, per una strage che forse si poteva evitare. «La domanda non è come mai sia collassato un btoio della, ma come mai sia accaduto soltanto adesso. E come mai non venga giù tutto, visto lo stato di totale abbandono della struttura.