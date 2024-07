Jesina Al via la Juniores sarà sempre Paolo Ferretti ad allenarla

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Con lui il vice Branchesi, il preparatore atletico Bordoni ed il dirigente De Giacomo JESI, 23 luglio 2034 – Sta per iniziare la nuova stagione delladellaCalcio: obiettivo, come scrivono sui social i diretti interessati “valorizzare i migliori giovani di Jesi e della Vallesina”. 15 i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione provenienti da esperienze con la Recanatese, Castelfrettese, Biagio Nazzaro, Aurora Jesi, Junioroltre i riconfermati ed i promossi dalla formazione Allievi, tutti o quasi classe 2006. La rosa è di buon livello composta da giovani e giovanissimi. Diversi gli innesti appunto delle classi 2007 e 2008 con un chiaro messaggio di far crescere fin da subito tutto il gruppo. Saranno inoltre 14 gli Under aggregati alla prima squadra per l’inizio della preparazione.