Jesi pensa di comprare un divano su Facebook ma viene truffato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)(Ancona), 23 luglio 2024- Altra vittima degli acquisti on line: la polizia denuncia piede libero un napoletano 44enne per truffa. Tutto è iniziato a marzo quando la vittima, bengalese 47enne, in sede di querela riferiva d’aver acquistato unal prezzo di 200 euro messo in vendita sul Marketplace di. Sulla base delle indicazioni date dal presunto venditore tramite chat sull’app e su WhatsApp, l’uomo aveva eseguito un bonifico ordinario concordando la consegna del mobile d’arredo entro due giorni. Da quel momento, lo pseudo venditore si rendeva irreperibile, non rispondendo ai tentativi di chiamata sul cellulare fatte dall’acquirente, bloccando anche la sua utenza: quest’ultimo, suo malgrado, realizzava d’essere stato raggirato.