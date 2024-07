Il trailer di Marvel Rivals mostra Adam Warlock

Leggi tutta la notizia su mistermovie

NetEase Games ha recentemente rivelato il personaggio diin un nuovodi, lo sparatutto multigiocatore che promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco per i fan dei supereroi. Questo nuovo video, disponibile su YouTube e Twitter, offre uno sguardo dettagliato sulle abilità e le caratteristiche del leggendario eroe dorato. NetEase Games svelain: Ildel supereroe dorato Ildi 50 secondicome un personaggio di classe Strategist, capace di manipolare le forze cosmiche per ottenere vantaggi significativi sul campo di battaglia. Descritto come "creato per essere l'essere perfetto",può curare i suoi alleati utilizzando il suo bastone o caricarlo per un attacco potente a distanza.