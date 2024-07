Ecco perché è meglio evitare l' overtraining

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Troppo allenamento fa male? In medio stat virtus (o anche in medio virtus stat) come dicevano i latini, il cui significato letterale è: «la virtù sta nel mezzo». Questo significa che se tendi a esagerare forse dovresti tirare il freno a mano e fermarti per un po'. Vale per molte cose, il cibo, il bere, e soprattutto con l'allenamento. C’è una misura da non oltrepassare e ci sono segnali per capire che siamo passati da un allenamento salutare a un eccesso pericoloso o dannoso. Certo, l'esercizio fisico fa bene e nessuno può affermare il contrario, ma tutto se viene preso a dosi eccessive può essere velenoso, perfino l'acqua.