Dipendenze l’alcol piace ai minori E c’è chi si sfida a colpi di drink

(Di martedì 23 luglio 2024) PISTOIA L’estate è tempo di tormentoni. Uno dei più frequenti ricorda le precauzioni sul consumare molta frutta e verdura, evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua. È anche il tempo in cui un po’ più ci si lascia trasportare dall’euforia di stare all’aria aperta con gli amici, condividendo magari qualche bevanda alcolica che, di per sé, può essere innocua se è solo un episodio sporadico. Se qualcuno ha però ha la tendenza ad abusarne, allora in estate il fenomeno di dipendenza si accentua, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Vittime maggiori sono i più giovani alla ricerca dello sballo, e segue andamenti legati a età e genere: una ricerca condotta nel 2022 da Ars (Agenzia Regionale Salute) Toscana ha rilevato che lo 0,7% di ragazze e ragazzi di 11 anni ha dichiarato di essersi ubriacato almeno 2 volte nella vita.