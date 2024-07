DAZN | nuovi abbonamenti e aumenti per il 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Negli ultimi anni,è diventata una delle principali piattaforme di streaming sportivo in Italia, offrendo la trasmissione di numerosi eventi sportivi, tra cui la Serie A di calcio. Ma qualcosa per la prossima stagione cambierà. Ecco tutte le novità su. Con l’avvicinarsi della nuova stagione sportiva,ha annunciato modifiche significative ai propri piani di abbonamento, inclusidei prezzi e nuove offerte promozionali. La piattaforma sportiva apporterà qualche modifica aglie non è escluso qualche aumento., foto Ansa – VelvetMagL’annuncio deglidei prezzi e delle nuove offerte promozionali da parte diha generato un dibattito acceso tra gli appassionati di sport.