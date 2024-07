Atletica | a Molfetta si sono disputate le gare dei campionati italiani allievi Bene la Sef Virtus Manzi e Maranini sul podio tricolore Cuccoli | Fiduciosi per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)da incorniciare per la SefEmilsider. La società bianconera, in collaborazione con la Francesco Francia, sta dimostrando di crescere un bel gruppo di giovani di talento. Anei 110 ostacoli Giulio, dopo avere ottenuto il record regionale di categoria la settimana precedente a Castelfranco Emilia in 13.70, è argento con 13.87 davanti a Kyan Escalona che in questi giorni si è laureato campione europeo a Banska Bystrika (Slovakia). Nel salto in alto Matteocon il primato personale di 1,98 ha colto il terzo posto, proprio davanti al compagno di squadra Fabrizio Di Stefano, anche lui con 1.98 e primato personale ma quarto in virtù dei maggiori errori. Edoardo Piazzola ha chiuso sesto nei 3.000 metri con 8’42”21 in una gara di altissimo livello, quasi impensabile negli anni scorsi.