Aggressore suicida in carcere l’aggredita | Notizia che fa più male delle dieci coltellate

(Di martedì 23 luglio 2024) Castel San Pietro, 23 luglio 2024 – “Questami fa forse piùdi due mesi fa". Loredana Caprara è stata raggiunta domenica nel tardo pomeriggio dalladel suicidio indi Lul Zim Musta, l’uomo di origine albanese ed ex dipendente che l’aveva aggredita il 27 maggio scorso nel retro del ristorante albergo Il Gallo. ’Luli’, 48 anni, come veniva chiamato non solo in albergo ma anche in città, dove viveva da anni ottimamente inserito, aveva tentato di ucciderla, e non ci sono mai stati dubbi sulla volontarietà. "Aveva portato il coltello da casa, e abbiamo poi notato attraverso le videocamere che anche in altre occasioni, nei giorni precedenti, aveva fatto movimenti strani quando era passato in albergo. Crediamo lo avesse già da tempo pianificato", dice Caprara, che di quei momenti ricorda tutto, distintamente.