Aegean 600 protagonista il team di Pizzuto

(Di martedì 23 luglio 2024) C’è stato anche il club nautico Senigallia tra i protagonisti della600, regata d’altura tra le più dure e selettive del Mediterraneo il cui percorso si dipana attraverso il Mar Egeo, usando come boe di percorso isole iconiche come Kos, Santorini, Mykonos, Kasos e Rodi. Il sodalizio marchigiano è stato rappresentato dal suo neo presidente, Francesco, già vincitore dell’America’s Cup con BMW Oracle Racing e leader di Sail’Solutions-RigPro Italy, azienda leader nel settore del rigging nautico. Il ‘Gabibbo’, soprannome con il quale è universalmente conosciuto Francesco, ha fatto parte dell’equipaggio di Ulisse, affascinante Sangermani in legno, lungo poco meno di 20 metri, armato da Patrizio Bertelli.