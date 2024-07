ADL cambia data per Castel di Sangro il patron impegnato a Roma | Napoli sul punto di chiudere un nuovo acquisto?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) IldelAurelio De Laurentiis raggiungerà la squadra adi, in Abruzzo, in un secondo momento. NOTIZIE MERCATO. Il calciomercato estivo delè entrato in una fase cruciale, con il presidente Aurelio De Laurentiis al centro delle trattative per rinforzare l’attacco della squadra. Mentre Victor Osimhen è sul radar del Paris Saint-Germain e Romelu Lukaku potrebbe unirsi ad Antonio Conte adiper il ritiro prestagionale, il focus rimane sulla ricerca di unattaccante. Tuttavia, unmento nei piani potrebbe indicare che ilè prossimo a concludere un importante affare. Il Sindaco didi, Angelo Caruso, ha rivelato a Radio Marte che De Laurentiis sarà assente fino al 28 luglio a causa di impegni a, posticipando il suo arrivo in Abruzzo.