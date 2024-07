Addio ad Alessia Quintavalla tre comunità in lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Gattatico (Reggio Emilia), 23 luglio 2024 - Ancora unper la società Audax Poviglio. Lo stesso giorno in cui si dava l’a Elisa Amadasi, la tredicenne del paese stroncata da un malore che l’aveva colpita in piscina a Guastalla, mentre partecipava alle attività del campo estivo parrocchiale gestito proprio dall’Audax, è arrivata la notizia del decesso di, 37 anni, vinta da malattia. Abitava a Gattatico, ma era molto conosciuta anche nella Bassa, per aver allenato proprio all’Audax, nel settore della pallavolo, oltre che al Jovi di Gattatico e alla polisportiva campeginese. La notizia delè giunta proprio mentre si stava dando l’a Elisa, nella chiesa povigliese. La società Audax ha subito diffuso un messaggio di cordoglio, ricordando la determinazione e la voglia di lottare, che non saranno dimenticate.