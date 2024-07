Vip Master 2024 | serpentone record di vip a Milano Marittima

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 22 luglio 2024) Vip, come sempre, fa rima con grandi emozioni e divertimento. Un lungocolorato di vip nel cuore di, nella splendida Romagna. Una due giorni davvero all’insegna dell’intrattenimento e del Tennis Vip!!!! Nell’occasione, sabato sera, è stato festeggiato il compleanno del celebre Enzo Paolo Turchi. Una 33^ edizione vissuta fino in fondo in Riviera Romagnola. Venerdì 19 e sabato 20 luglioi Bagni Paparazzi 242 di Patrick Baldassari e il Circolo Tennis di Viale Jelenia Gora 4 si sono tramutati in headquarter dell’iniziativa sportiva e benefica. Una kermesse che, ogni anno, vede sfidarsi a colpi di racchetta numerosi e illustri big dello showbiz, della tv, del cinema e dello sport. E la 33^ edizione del Vipè stata davvero qualcosa di unico.