Twisters avrà un sequel? La risposta della star Anthony Ramos

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) La co-del film di Lee Isaac Chung ha fatto chiarezza sul futuro del franchise dopo l'uscita del nuovo capitolo. A ventotto anni di distanza dall'uscita nelle sale del film di Jan de Bont con protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton, Twister, al cinema da pochi giorni è disponibile in programmazione il, per la regia di Lee Isaac Chung, slegato narrativamente dal precedente. Con un budget da 200 milioni di dollari, il film necessita di un grande incasso al box-office per poter mantenere in vita le speranze di un ulteriore capitolo per il grande schermo. Sull'ipotesi in merito ad un nuovodopo, ha risposto. Tornando nel futuro Intervistato da Entertainment Weekly,ha