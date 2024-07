Turni massacranti | rischio sciopero Vertice dal prefetto per gli infermieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – “Isono, non ce la facciamo più". Lo stato di agitazione dei sindacati Nursind, Nursing Up e Usb finiscono stamani sul tavolo delMaddalena De Luca. Il tema si trascina da anni: i problemi di personale sono talmente gravi da non poter avere neanche una programmazione dei. Negli ultimi tempi glivengono spostati da un reparto a un altro, anche nello stesso turno lavorativo per sopperire alla carenze, mentre all’orizzonte la assunzioni sono insufficienti a coprire i. "I problemi maggiori riguardano le gravi carenze di personale, soprattuttostico e Oss – spiegano a una voce Claudio Cullurà di NurSind, Edgardo Norgini di Nursing Up e Stefano Corsini di Usb – che hanno raggiunto livelli allarmanti e si ripercuotono sulla qualità dell’ambiente lavorativo e delle cure".