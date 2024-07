Turista stuprata il pizzaiolo in cella | | Sono innocente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lei non ricorda nulla di quanto è successo in quelle ore, a causa dello stato confusionale provocatole dall’assunzione di farmaci, alcol e cocaina. Ma di una cosa è sicura: "Mi hanno violentata". Ai carabinieri ha spiegato che mai avrebbe accettato di fare la doccia con degli sconosciuti. Il racconto dei sanitari intervenuti sul posto e – soprattutto – le conversazioni tra i due indagati intercettate dai militari, hanno portato all’arresto di unegiziano di 59 anni e di un cameriere di 48 originario di Frosinone. I due avrebbero abusato della ragazza, unasvizzera di 30 anni in vacanza a Cattolica insieme al fidanzato, lunedì scorso, nella stanza di un albergo dove alloggiano con altri lavoratori stagionali.