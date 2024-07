Treni guasto all' Alta velocità | ancora una giornata di ritardi e disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 –unadiper per i viaggiatori che utilizzano i. Questa mattina, 22 luglio, la circolazione ferroviaria è rallentata dalla 6 per un, all’altezza di Arezzo, agli impianti di circolazione sull'Firenze-Roma. Dunque per i pendolari questo lunedì di fine luglio è iniziato confino a 70 minuti per Milano,di almeno 60 minuti anche per Intercity e Regionali che, fa saperetalia, “potranno subire anche cancellazioni”. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi. Dopo le 8,30, fanno sempre sapere datalia,la circolazione è tornata regolare in direzione Roma, ma verso Firenze ci sonorallentamenti. Traffico ferroviario in tempo reale. Clicca qui E’ dunque la terzadi passione per pendolari è viaggiatori.