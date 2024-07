Traffico Roma del 22-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità sulla metro Apri interventi di riqualificazione sino al 9 di settembre è chiusa la stazione di Ottaviano fino al 3 di ottobre è chiusa la fermata di spagna maggiori informazioni sumobilita.it parliamo di viabilità adesso lavori di riqualificazione della tangenziale est nel tratto della sopraelevata aggiornato il cronoprogramma dei lavori dalle 23 di domani sera e sino al 19 di agosto la Tangenziale sarà chiusa in modo continuativo sulla carreggiata da San Giovanni a San Lorenzo maggiori dettagli sumobilita.it