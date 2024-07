Tiemì – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024)Via Emanuele Filiberto, 11 – 20149Tel. 02/82874844 Sito Internet: www.tiemipasticceria.it Tipologia: pasticceria / caffetteria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,60€, lieviti: liscio 1,50€, farcito 2€ Chiusura: mai OFFERTA Ingresso in guida per questa pasticceria di indole moderna che ha deciso di presentare i suoi croissant in una forma decisamente originale e diversa dal solito, ovvero sviluppati in verticale come piccole cupolette. L’impasto è fragrante e moderatamente burroso, con la parte esterna più croccante e l’interno più morbido. Diversi i ripieni disponibili: tra quelli presenti abbiamo scelto il gusto Sacher, con marmellata di albicocche e cioccolato, e il più classico con crema, entrambi con i ripieni golosi e dalla piacevole texture.