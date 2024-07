Tavolo Figc-Leghe Casini | La modifica dello statuto è l’avvio di un percorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Èdi unin cui tutti hanno presentato il proprio punto di vista. La Serie A ha presentato l’esigenza di una riforma che veda una maggiore autonomia delledal punto di vista organizzativo, un ordinamento dei campionati e in generale sulle componenti, oltre a unospeciale per la Serie A rispetto le decisioni che la riguardano e quindi, di conseguenza, un riequilibrio dei pesi e anche della rappresentanza all’interno degli organi elettorali con una quota del 50% delleprofessionistiche, con un peso preponderante della Serie A”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, al termine dell’incontro intra le componenti del Consiglio federale per discutere la rimodulazione delle quote elettorali. “Ladi un, poi se ne parlerà lunedì prossimo in Consiglio – ha aggiunto-.