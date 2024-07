SOCIAL – Milan Alvaro Morata e Theo Hernandez già in campo insieme | partita a padel in vacanza La foto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 luglio 2024)stanno trascorrendo le vacanzee sono già scesi in: ecco ladellastanno già testando la loro intesa in vista dell’inizio della prossima stagione. Il nuovo attaccante dele il terzino francese stanno, infatti, percorrendo le vacanze in Sardegna in Costa Smeralda con le rispettive famiglie e i due rossoneri hanno postato unasui propri canalidopo aver finito una. Possiamo, quindi, dire, prove d’intesa tra i due calciatori del, che dopo essersi affrontati nella semifinale di Euro 2024, si sono ritrovati in