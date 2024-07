Roma stretta sui borseggi in metro | ondata di arresti dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 luglio 2024)sui furti inin campo con controlli a tappeto. Diversi gliarrivati nelle ultime ore: moltiatori appartengono a bande di sudamericani che imperversano su convogli e banchine. Nel mirino turisti e viaggiatori.suiatori in, controlli dei– (ilcorrieredellacitta.com)Il problema dei furti sullapolitana diè diventata una delle priorità da risolvere per la città. Non parliamo più infatti di episodi saltuari – quello che potremmo far rientrare nell’ordinarietà delle cose per una grandepoli – e se non è una vera e propria emergenza poco ci manca. Le batterie diatori del resto sono sempre più organizzate e continuano a imperversare indisturbate: presidiano, talvolta contendendosi con la forza, le fermate dellapronti ad entrare in azione derubando i malcapitati di turno.