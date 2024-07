Peperoncini piccanti ripieni

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 luglio 2024) Isono pura poesia calabrese. La loro polpa croccante e soda viene farcita da una crema a base di tonno, acciughe e capperi, saporita e appagante. Ma prima di questa operazione dovremo sbollentarli in una miscela di vino e aceto, aromatizzata da varie spezie che impregneranno i nostridi un gusto unico. Una volta pronti, mettiamoli nei barattoli sterilizzati e aggiungiamo l’olio, poi pastorizziamoli per creare il sottovuoto, solo così potremo conservarli a lungo, fino a 3 mesi, inalterati in un luogo fresco e asciutto. Se li apriamo, consumiamoli entro 3 giorni e riponiamoli in frigorifero.