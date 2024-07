Parigi 2024 tempo di prove per il surf | le star già in acqua a Teahupo’o

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024)è anche. E ilolimpico ha casa a, sull’isola di Tahiti, in Polinesia. Uno scenario mozzafiato che è sede di una tappa di World League dida almeno due decenni. Nella giornata di oggi sono stati svolti alcuni allenamenti sulle onde di, in vista del via alle gare in programma il 27 luglio. La scelta di organizzare le gare dia Tahiti non è stata esente da polemiche degli ambientalisti. L’organizzazione ha comunque studiato un piano per tentare di lasciare un’eredità sostenibile: le istallazioni allestite per i Giochi saranno infatti smantellate dopo le competizioni. Inoltre il villaggio degli atleti, composto dalle case tradizionali polinesiane chiamate farès, saranno riassegnate agli abitanti del luogo.