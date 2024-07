Parigi 2024 il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi tedoforo | Un sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da Étampes a Évry-Courcouronnes, la fiamma olimpica prosegue il suo tragitto versoe nella tappa del 22 luglio spunta anche und’eccezione. Si tratta diAl-Khelaïfi,del PSG, che ha corso per 500 metri prima di dare il cambio a Marie-Rolande Biro, a capo del club locale di judo. “Sono molto orgoglioso – le parole del numero 1 del PSG, con un sorriso stampato in volto – Quando ero ragazzino, sognavo di portare la fiamma olimpica”, racconta alla stampa francese. Tanti i selfie e i cori da parte dei tifosi della sua squadra. “Una sensazione straordinaria, non pensavo di poter essere così popolare e che la gente mi amasse così tanto”, ha concluso a Le Parisien., ildel PsgAl-: “Un” SportFace.