Orsi in Trentino lo zoologo del Wwf Antonelli | 15 anni senza prevenzione Ecco come comportarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un orso ferisce un turista francese in. Il presidente della Provincia Fugatti ordina di abbattere l’esemplare, un’associazione animalista ricorre al Tar e l’abbattimento viene bloccato. Poi il Tar boccia la prima ordinanza e Fugatti ne firma un’altra con la stessa indicazione, e il giro ricomincia. A dimostrazione che la questione della convivenza tra grandi carnivori e uomini innon è ancora stata risolta. Masiamo arrivati a questo punto? “Siamo in un contesto in cui la popolazione diè aumentata rapidamente negli ultimi vent’, arrivano a circa 100-120 esemplari, il 90% dei quali neloccidentale”, spiega Marcodel Wwf. “La popolazione dinon riesce a espandersi su una superficie più vasta perché sono presenti numerose barriere ecologiche tra iloccidentale e le regioni limitrofe”.