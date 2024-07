Montemesola al via la I edizione del Beer Fest |  Nella terra sfruttata dall’industria nascono eccellenze

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Anche nei territori sfruttatiattività artigianali, vere e propriein grado di utilizzare materie prime a km0, dando vita a un prodotto meritevole e di qualità. È questo lo spirito con il quale i soci del Milan Club "Saverio Aloia" di, hanno dato vita alla primadel, inserito nel cartellone estivo di eventi organizzato dall'associazione. La manifestazione, prima e unica nel suo genere nel paese, è in programma per mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 21.00, nell'area mercatale in Largo Osanna. L'intera area sarà allestita con stand che garantiranno cibo con attenzione ai vegani e al gluten free, dolci e buona birra artigianale, prodotta da 5 birrifici e microbirrifici provenienti da tutta la Puglia e che hanno aderito all'iniziativa.