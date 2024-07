Molto dolore ma ho deciso io di allontanarmi le parole di Francesca Pascale per Paola Turci

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 luglio 2024) A qualche giorno dalla conferma dello scioglimento dell’unione civile tra, quest’utlima hadi parlare apertamente della fine della sua relazione con la cantante, con cui si è sposata nel 2022, in un’intervista con il Corriere della Sera. La notizia della fine del matrimonio traera stata diffusa da Dagospia, che aveva riportato come gli atti dello scioglimento della loro unione civile siano stati già depositati dalla giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze, che “ha omologato l’accordo di divorzio”. A pochi giorni dal divorzioha parlato con il Corriere del fatto che è stata lei ad allontanarsi. “Soffro, ma hoio di”, ha detto l’imprenditrice, parlando di come stia attraversando una separazione “dolorosa”.