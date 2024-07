Lungavilla picchia la compagna incinta all' ottavo | arrestato e allontanato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Pavia), 22 luglio 2024 - Ha malmenato la, all'mese di gravidanza. L'uomo, 49enne di nazionalità peruviana, è statodai carabinieri della Compagnia di Stradella per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio, nell'abitazione della coppia a. Oggi in Tribunale il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare, in attesa del processo rinviato a settembre. La violenza domestica ha fatto scattare le procedure del cosiddetto 'codice rosso', previste per simili reati di genere a tutela delle vittime. La donna, connazionale del compagno, è stata portata in ospedale e medicata per le lesioni riportate nel pestaggio, che si sono per fortuna rivelate non particolarmente gravi, per una prognosi di alcuni giorni.