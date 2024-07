Ho un compagno che ha 15 anni meno di me Sanremo? Con la canzone giusta lo farei

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 22 luglio 2024) Date e luoghi del tour L’attesissimo tour di Massimo Ranieri prenderà il via il 30 luglio e proseguirà fino al 7 settembre. Il tour porterà l’iconico cantante dal nord al sud dell’Italia, esibendosi per i suoi devoti fan in tutto il paese. Approfondimenti dal cantante In una recente approfondita intervista al Messaggero, Massimo Ranieri ha raccontato diversi aspetti della sua vita, tra cui la sua illustre carriera e le relazioni personali. Uno sguardo alla sua vita amorosa Ranieri ha condiviso una schietta rivelazione sulla sua vita sentimentale, svelando di avere una compagna che ha quindicidi lui. Questo sguardo alla sua vita personale aggiunge una nuova dimensione alla personalità pubblica dell’amato artista.