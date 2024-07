Ha un malore in bici e sbatte sul bus | morto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’autobus era fermo con le porte aperte per far scendere e salire i passeggeri. Il ciclista è arrivato all’improvviso e ha urtato la parte posteriore del mezzo pubblico a velocità non elevata, stando a quanto risulta dalle prime informazioni; poi si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Vani i soccorsi dei sanitari di Areu e il trasporto al pronto soccorso del San Carlo: il sessantenne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La dinamica dell’incidente avvenuto a mezzogiorno di ieri in via Caldera, strada di Quinto Romano che costeggia il Parco delle Cave, lascia pensare che l’uomo, che indossava maglietta e pantaloncini da ciclista amatoriale e che con ogni probabilità stava facendo una pedalata domenicale prima di tornare a casa, sia stato colto da une che abbia perso il controllo della, andando are contro il pullman diretto in via Novara.