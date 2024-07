Drammatico incidente stradale auto contro il muro | ci sono morti gravi due bambini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ancora sangue sulle strade italiane: unssimosi è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Escalaplano, nel sud della Sardegna. Per cause ancora da accertare un’, a quanto pare una Toyota, è andata fuori strada impattando violentementeildi una casa in corso Sardegna. Il violentissimo: cidue vittime Nel violentissimo impatto hanno purtroppo perso la vita due persone: il 57enne Silvio Ispisa, originario del paese, e la compagna 40enne di origini colombiane Anna Isabella Fratellanza. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo guidava e la compagna era sul lato passeggero ed entrambi sarebberosul colpo. L’uomo viveva a Verona ed era venuto in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza con la compagna e i due figli di lei.