Di corsa a Schignano Ricordando Giacomo

(Di lunedì 22 luglio 2024) La settima edizione del memorial "Grossi" è tornata alla’organizzazione originale da parte dell’Asd Le Lumache di Mezzana., un luogo carico di significato per i partecipanti e per il ricordo diGrossi, tragicamente scomparso in un incidente motociclistico nel 2016 sulla Barberinese a Calenzano. La 28esima Scarpinata delle Lumache ha unito sport e memoria in una mattinata organizzata con la consueta maestria dal sodalizio. Grazie alla collaborazione con il circolo Arci di, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di rifocillarsi con un abbondante pasta party, che ha rappresentato un perfetto finale per unaimmersa nella bellezza dei boschi su percorsi di 5 e 10 chilometri. Il successo dell’evento è stato ulteriormente amplificato dalla competenza e dall’affiatamento dell’Asd Le Lumache di Mezzana.