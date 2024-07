Cuno Tarfusser bordate al Csm | Sistema allo sbando governato dalle correnti-sette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano- “Sono contento di essere rimasto fino all'ultimo per testimoniare e denunciare dall'interno unormaie che ora lascio senza alcun rimpianto, consapevole di avervi dato tutto me stesso; considero la 'censura’ che mi è stata inflitta come una medaglia, la certificazione della mia autonomia e indipendenza, innanzitutto verso l'interno, verso le '’ che hanno cercato in ogni modo di distruggermi. Non ci sono riuscite”. Lo scrive all'Ansa, il sostituto procuratore generale di Milano ora in aspettativa, che ha ricevuto la sanzione della censura dal Csm per aver gestito il fascicolo sulla riapertura della strage di Erba senza rispettare le procedure dell'ufficio.si era poi candidato alle Europee con Azione, partito che non ha raggiunto il quorum.